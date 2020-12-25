Hindistan 15 ülkeden paslanmaz çelik ithalatında nihai antidamping vergisi öneriyor

Cuma, 25 Aralık 2020 11:10:47 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), 15 ülkeden paslanmaz çelik ithalatında nihai antidamping vergisi uygulanmasını önerdi.

Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkili, söz konusu antidamping vergisinin Çin, Güney Kore, AB, Japonya, Tayvan, Endonezya, ABD, Tayland, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Singapur, Meksika, Vietnam ve Malezya’dan ithal paslanmaz çelik için önerildiğini söyledi.

Söz konusu öneri Ekonomi Bakanlığı’nın gelir birimine iletildi ve antidamping vergisinin oranları, resmi ihbarın yayımlanma tarihinden itibaren beş yıl süreyle geçerli olacak.

Antidamping vergisinin oranları, ülkeye bağlı olmak üzere 67$/mt ila 944$/mt arasında yer alıyor.

Çin’den ithal paslanmaz çeliğe nihai telafi edici vergi ve Endonezya’dan ithal söz konusu ürüne de geçici telafi edici vergi uygulanacağı belirtildi. Antidamping vergisi oranları, antidamping vergisi ile telafi edici vergi arasındaki farka göre belirlenecek. Bu iki ülke için, eğer antidamping vergisi oranı telafi edici vergi oranından düşükse, ithalatçı yalnızca telafi edici vergi ödeyecek.

DGTR beş yıl süreyle nihai antidamping vergisi uygulanması önerisini, Hindistan Paslanmaz Çelik Geliştirme Birliği ile Jindal Stainless Limited, Jindal Stainless Hisar Limited ve Jindal Stainless Steelway Limited gibi yerel üreticilerin maddi zarar görüldüğüne dair şikayetleri üzerine gerçekleştirdiği soruşturmaların ardından yaptı.