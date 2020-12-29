Hindistan’da FIMI demir cevheri ihracatındaki %30’luk verginin kaldırılmasını istiyor

Salı, 29 Aralık 2020 11:29:00 (GMT+3) | Kalküta

Yerel madencilerin ana temsilcisi Hindistan Mineral Endüstrileri Federasyonu (FIMI), önümüzdeki yılın başında Hindistan Parlamentosu’nda ele alınacak ulusal bütçe görüşmesi öncesinde, %58 ve üstü tenörlü demir cevheri ihracatından alınan %30 oranındaki verginin kaldırılmasını talep etti.

Şu anda, %58’in altında tenörlü demir cevheri ihracatından vergi alınmıyor.

FIMI, Hindistan Ekonomi Bakanlığı’na sunduğu bir bütçe öncesi bildirisinde, Odisha ve Jharkhand eyaletlerindeki maden ocaklarında %58 ila %62 arası tenörlü 163 milyon mt demir cevheri stoku bulunduğunu belirterek, %30 oranındaki ihracat vergisinin kaldırılmasını talep etti.

FIMI’ya göre, Çinli çelik üreticileri, ihracat vergisi, navlun ve ulaşım masrafları çıkıldığında, yüksek kalite demir cevherini, Hindistan çıkışlı %58 tenörlü demir cevherine kıyasla daha ucuza alıyor. Dolayısıyla, Hindistan çıkışlı demir cevheri talebi düştü ve bu nedenle madenlerde stoklar artıyor.