Hindistan’da demir cevheri ihracatına yasak getirilmesi hala gündemde

Cuma, 20 Kasım 2020 16:27:52 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Çelik Bakanı Dharmendra Pradhan, Hindistan hükümetinin demir cevheri ihracatının yasaklanması ihtimalini hala gündeminde tuttuğunu söyledi.

Sektördeki hissedarlarla yapılan görüşmede Bakan, demir cevheri ihracatının yasaklanması ihtimali üzerine, “İhracatı yasaklamak iyi bir öneri. Çeşitli hissedarlarla görüşüyoruz. Arz konusunda endişelerimiz var ve madenciler ile devlete bağlı NMDC ve Odisha Mineral Development Corporation şirketleriyle görüşme halindeyiz,” yorumunda bulundu.

Görüşmeye katılan çelik şirketi sözcüleri, “demir cevheri fiyatlarındaki eşi benzeri görülmemiş artışın ve yakın zaman önce birçok demir cevheri madeninin işletmesinin ihale yoluyla verilmesinin işlevsel olmayışının, birçok çelik şirketinin ancak 15 gün yetecek kadar hammaddeye sahip olmasının bir sonucu olduğuna” değindi.