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Hindistan’da 14 şirket yeşil hidrojen teşvik programına başvuruda bulundu

Cuma, 29 Aralık 2023 10:35:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, 14 şirketin yeni üretim kapasiteleri oluşturarak teşvik ödemesi almak amacıyla Ulusal Yeşil Hidrojen Misyonu’na başvuruda bulunduğu belirtildi.

Başvuru yapanlar arasında Acme Cleantech, Avaada GreenH2, Bharat Petroleum Corp, CESC, Greenko ZeroC, JSW Energy, Reliance Industries, Sembcorp Green Hydrogen ve Torrent Power gibi büyük ölçekli şirketler bulunuyor.

Hindistan hükümeti, ülkede yeşil hidrojen ve elektrolizör kapasitesini artırmak için 2,4 milyar $ bütçeli Ulusal Yeşil Hidrojen Misyonu programını başlatmıştı. Bu program kapsamında yeşil hidrojen üretiminden kaynaklı maliyetlerin en az %10’u tutarında teşvik ödemesi sunuyor. Üretimin ilk üç yılını kapsayan programın ilk yılında 0,60$/kg, ikinci yılında 0,48$/kg ve üçüncü yılında da 0,36$/kg ödeme yapılıyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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