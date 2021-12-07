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Hindistan ve Rusya vasıflı çelik üretimini ele aldı

Salı, 07 Aralık 2021 12:26:28 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Devlet Başkanın Vladimir Putin, Hindistan’ın Üretimle Alakalı Teşvik (PLI) tasarısı kapsamında vasıflı çelik üretimi gerçekleştirilmesine yönelik bir görüşme yaptı.

Hindistan hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, Rutin’in New Delhi’yi bu ziyareti sırasında, “PLI tasarısı kapsamında vasıflı çelik üretimi yapılması, bunun için Rus teknolojisinin kullanılması ve Hindistan’ın özel çelik üreticileriyle işbirliği yapılması” konuları ele alındı.

Açıklamada, “Hindistan’a güvenilir bir şekilde uzun süre koklaşabilir taş kömürü tedarik edilmesi için iki ülke arasında mutabakat anlaşması imzalandı,” dendi.

PLI tasarısı kapsamında, Hindistan hükümeti yerli çelik üreticilerinin vasıflı çelik üretim kapasitelerini artırması dahil olmak üzere, birçok sanayiye belirli ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması için mali teşvikler sunuyor.

 


Etiketler: Rusya  Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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