Hindistan ve Rusya çelik sektöründe iş birliğini genişletmek için görüşmelere başladı

Cuma, 17 Nisan 2026 09:44:41 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan ile Rusya, çelik sektöründe hammadde tedariki, teknolojik iş birliği, ekipman üretimi ve Ar-Ge alanlarında iş birliğini genişletmeye yönelik temaslara başladı.

Açıklamaya göre sektör ve ilgili alanlardan temsilcilerin yer aldığı bir Rus heyeti, Hint muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantının, çelik sektörüne ilişkin temel konularda yapıcı diyalog ve görüş alışverişi imkânı sağladığı belirtildi.

Toplantı kapsamında iki ülke arasındaki mevcut iş birliği gözden geçirilirken, çelik sektörü ve ilgili alanlarda iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik geniş kapsamlı başlıklar ele alındı.


