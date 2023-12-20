Hindistan'da navlun Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri nedeniyle %20-30'a kadar artabilir

Çarşamba, 20 Aralık 2023 15:02:45 (GMT+3) | Kalküta

SteelOrbis'in Hint ihracatçılardan edindiği bilgiye göre, Hindistan'dan Avrupa ve Afrika'ya yapılan sevkiyatlarda navlun, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Kızıldeniz’deki güvenlik riskleri nedeniyle %25-30 yükselebilir. Ayrıca hurda gibi hammaddelerin ithalatında da navlunun artacağı düşünülüyor. Genel olarak tüm piyasa kaynakları %10'luk bir artışın zaten olduğunu belirtiyor.

SteelOrbis'e bilgi veren piyasa kaynakları, bölgedeki gemilerin anti-balistik füzelerle vurulmasının ardından çoğu sigorta şirketinin Kızıldeniz'den yapılan sevkiyatları halihazırda reddettiğini ve bazı sigorta şirketlerinin de savaş riski teminatı olarak 5.200$ ek ücret aldığını söyledi.

​Hindistan İhracat Faaliyetleri Federasyonu (FIEO) Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Ajay Sahai konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Babülmendep Boğazının birçok ülke için ticari açıdan yüksek öneme sahip olması nedeniyle mevcut durum ciddi bir endişe yaratıyor. Gemilerin Ümit Burnu'ndan geçmesi gerekirse maliyetlerde ciddi bir artış olacak. Sigorta şirketleri ya söz konusu rota üzerinden sevkiyatları sigorta kapsamına almak istemiyor ya da navlunun yanında 5.200$’lık ek ücret uyguluyor,” dedi.

Sahai açıklamasını şöyle sürdürdü; “Durum devam ederse navlun %25-30 artabilir ve bu da Hint ihracatçıları ciddi anlamda etkileyecek. Ancak ABD ve Fransa dahil diğer ülkeler bölgede devriyeye başlarsa risk azalır".

Büyük bir ihracat şirketinden bir yetkili, “Artan risk aynı zamanda sigorta primlerinde ve navlunda artışa yol açarak Hint tüccarları etkileyebilir. Büyük denizcilik firmaları (Danimarka’dan Maersk, İsviçre-İtalyan menşeli Mediterranean Shipping Company, Alman Hapag-Lloyd ve Fransız CMA CGM dahil) bu bölgede çalışmayı durdurdu," şeklinde konuştu.

Hindistan'da hurda ithalatının yanı sıra buradan yapılan sevkiyatlar için de navlunun artması bekleniyor. Bir tüccar SteelOrbis'e, “Kızıldeniz'den geçecek tüm gemiler için navlunda 2-5$/mt artış bekleniyor,” dedi.