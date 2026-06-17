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Hindistan STA’nın uygulanmasındaki sorunları aşmak için İngiltere'den en az 900 milyon $’lık çelik kotası talep ediyor

Çarşamba, 17 Haziran 2026 10:01:15 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan, geçen yıl iki ülke arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) uygulanmasında yaşanan tıkanıklığı aşmak amacıyla İngiltere'den yıllık en az 900 milyon $ değerinde çelik kotası talep etti.

Hindistan hükümetinin bu adımı, İngiltere'nin yeni çelik koruma önlemleri kapsamında STA çerçevesinde gümrüksüz ithalat kotalarını önemli ölçüde azaltmayı ve belirlenen limitlerin üzerindeki sevkiyatlara %50 gümrük vergisi uygulamayı planlamasının ardından geldi. Söz konusu uygulamanın Hindistan'ın İngiltere'ye yönelik çelik ihracatını olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

Kaynaklar, Hindistan hükümetinin İngiltere'den, Hindistan'ın son üç yıllık çelik ve çelik ürünleri ihracat ortalamasına eşdeğer bir kota sağlamasını istediğini belirtti. Bu rakamın mevcut durumda yaklaşık 900 milyon $ seviyesinde olduğu ifade edildi.

Kaynaklar, İngiltere'nin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini açıkladığı kota tonajının bu seviyenin oldukça altında kaldığını ve bu nedenle STA'ya rağmen Hindistan çelik sektörünün zarar göreceğini söyledi.

Aynı kaynaklar, Hindistan'ın ihracatta güçlü konuma sahip olduğu en az altı ürün grubunda ihracat hacimlerinin İngiltere'nin önerdiği kota seviyelerinin oldukça üzerinde olduğunu ve sektörün bu alanlarda ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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