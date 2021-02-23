Hindistan Madencilik Bakanlığı çelik üreticilerine yapılacak serbest maden satışlarından ek ücret alınmasını önerdi

Salı, 23 Şubat 2021 12:22:53 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Madencilik Bakanlığı, kendine ait madeni olmayan çelik tesislerine üretiminin yarısını serbest şekilde satacak olan maden işletmecilerinden ek ücret alınmasını önerdi.

Bir hükümet yetkilisi, ek ödeme sisteminin Madencilik, Maden Geliştirme ve Düzenleme Yasası’nda yapılması önerilen değişikliklerden biri olduğunu ve işletmecilerinin ihaleye girmeden elde ettiği tüm madenler için geçerli olacağını söyledi.

Eğer manganez madeni işletmecileri üretiminin yarısını serbest piyasada satmak isterse, %35’ten az manganez içerikli cevher için telif oranı kadar ve %35’ten fazla mangan içerikli cevher için de telif oranının beş katı kadar ek ödeme yapacak.

Demir cevheri madenleri için ise, işletmeci üretiminin %50’ye kadarını serbest piyasada satmak isterse, parça cevher için telif oranının 2,5 katı kadar ve toz cevher için de telif oranının 1,5 katı kadar ek ödeme yapacak.

Söz konusu yasada yapılması önerilen bu ödeme sistemi değişikliği kamuyla paylaşıldı ve sektör katılımcılarından bununla ilgili yorumlar bekleniyor.