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Hindistan inşaat demiri üretiminde gemi levhası kullanmayacak

Salı, 26 Aralık 2023 09:59:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, inşaat demiri üretiminde gemi levhası kullanılması yönündeki teklifi kabul etmedi.

Uzmanlardan oluşan bir komitenin gemi levhası kullanımının standartlaşmış olmaması ve konuya ilişkin veri eksiliği yönündeki tavsiyesi üzerine bu teklifin kabul edilmediği ifade edildi. Aynı komite, kimyasal kompozisyon testi yapılmadan gemi levhası kullanımına yönelik standart operasyon prosedürü hazırlayamayacağını da bildirdi.

Asya’nın en büyük gemi söküm sahası olan Gujarat merkezli Alang’ı ziyaret eden ve buradan numuneler toplayan komite üyeleri, gemilerin yan ve alt bölümlerinde kullanılan levhaların farklı miktarda basınca maruz kaldığını ifade etti. Ayrıca toplanan numunelerin gemilerin farklı bölümlerini test etme açısından yeterli olmadığını da ekledi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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