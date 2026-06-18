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Hindistan-İngiltere STA'sı çelik koruma önlemlerine ilişkin görüş ayrılıklarına rağmen 15 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Perşembe, 18 Haziran 2026 10:04:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint ve İngiliz yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre geçen yıl imzalanan Hindistan-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması (STA), İngiltere'nin önerdiği çelik koruma önlemlerine ilişkin görüş ayrılıklarına rağmen 15 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yetkililer, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülkenin anlaşmanın uygulanmasına devam etme konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Hindistan daha önce, İngiltere'nin 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe koymayı planladığı yeni çelik ticaret önlemlerinin etkileri nedeniyle, geçen yıl imzalanan ve yaklaşık 6,5 milyar $ değerindeki ikili ticareti kapsayan STA'nın yeniden müzakere edilmesi veya uygulanmasının ertelenmesi ihtimalini gündeme getirmişti.

İki ülke tarafından yayımlanan ortak açıklamada, “Hindistan-İngiltere ticaret anlaşmasının iş birliğine dayalı gücünü ortaya koyan bir adım olarak, taraflar koruma önlemleri konusunda tarihi bir uzlaşıya varmış ve çelik ticaretinin geliştirilmesi konusunda anlaşmıştır,” ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte İngiltere hükümetinin Hindistan'dan yapılacak çelik ithalatı için önerdiği tarife kotalarında herhangi bir gevşemeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin ayrıntılar paylaşılmadı.

Öte yandan Hindistan hükümet kaynakları, Hint çelik üreticilerinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek koruma önlemlerinden belirli ölçüde muaf tutulabileceğini belirtti.

Kaynaklara göre nihai anlaşma kapsamında Hindistan'ın İngiltere'ye gerçekleştirdiği çelik ihracatının yaklaşık %85'i koruma önlemlerinin dışında kalacak. Ayrıca Hindistan çelik ürünleri, kalan kota uygulamaları ve Yetkili Kullanım Sistemi aracılığıyla ilave korumadan yararlanacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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