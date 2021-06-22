Hindistan hükümeti pelet üreticisi KIOCL’yi tasfiye etmeyi düşünüyor

Salı, 22 Haziran 2021 11:07:06 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan hükümetine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, hükümet, pelet üreticisi KIOCL Limited’i özelleştirilmeyi veya hisselerini satmayı düşünüyor.

Söz konusu kaynaklar, devlete bağlı şirketlerdeki hisselerin tasfiyesini yönetmek için oluşturulan bir hükümet heyetinin geçtiğimiz ay tasfiye edilebilecek diğer devlete bağlı şirketleri kapsayan yeni bir liste hazırladığını ifade etti.

Panelde, Yatırım ve Kamu Varlığı Yönetimi Bakanlığı’ndan, pelet üreticisi KIOCL Limited dahil olmak üzere, hükümetin en az on şirkette bulunan öz sermayesinin tasfiye edilmesine yönelik bir yol haritasının belirlenmesi talep edildi.

KIOCL’nin yıllık 3,5 milyon mt pelet üretim, yıllık 7,5 milyon mt cevher zenginleştirme ve yıllık 260.000 mt pik demir üretim kapasitesi bulunuyor.