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Hindistan hükümeti “doğru vakit geldiğinde” demir cevheri ihracat vergisini düşürme konusunu değerlendirecek

Salı, 14 Haziran 2022 10:31:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan hükümetinin demir cevheri ihracat vergisi oranında yapılan son artışı düşürme seçeneklerini doğru vakit geldiğinde değerlendireceği öğrenildi.

Hindistan Dolaylı Vergi Merkezi Kurulu Başkanı Vivek Johri, demir cevheri üretimi yapan eyaletler ve şirketlerden %30’dan %50’ye çıkarılan ihracat vergisinin sıfırlanmasına yönelik çok sayıda öneri geldiğini ve hükümetin bu önerileri vakti geldiğinde değerlendirmeye alacağını söyledi.

Johri, hükümetin enflasyonu kontrol altına almak amacıyla birden fazla önlem aldığını ve bunlardan birinin de düşük tenörlü demir cevheri ihracatına getirilen vergi olduğunu ifade etti.

Ayrıca eyalet hükümetlerinin yeni vergi politikasının madencilik sektörünü çok olumsuz etkileyeceğini söylemesine rağmen düşük tenörlü demir cevheri ihracatına vergi getirilmezse yüksek tenörlü cevherin düşük tenörlüymüş gibi satılma ihtimali olduğunu ekledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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