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Hindistan Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz boruya yönelik antidamping soruşturması başlattı

Salı, 14 Eylül 2021 12:01:46 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ithal paslanmaz dikişsiz çelik boruya yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Chandan Steel Limited, Tubacex Prakash India Limited ve Welspun Specialty Solutions Limited dahil olmak üzere yerel üreticiler tarafından gönderilen dilekçede, Çin’den ithal söz konusu ürünlerin dampinge sebep olduğuna yer verilmesinin ardından antidamping soruşturması başlatıldı.

Soruşturmanın, sıcak çekme veya sıcak işlemden geçmiş, soğuk bitirilmiş veya sıcak bitirilmiş olarak ithal edilmiş olması ve ayıplı, birincil olmayan veya ikinci kalite ithal edilmiş olması fark etmeksizin Çin’den ithal 6 inç çapına kadar paslanmaz dikişsiz çelik boruları kapsayacağı belirtildi.

DGTR, yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda, dampingin, yerel üreticilere maddi zarar verdiğine ve antidamping soruşturmasının haklılığına ilişkin kanıtların olduğunu bildirdi.


Etiketler: çelik üretimi  borular  Hint Yarımadası  kota ve vergiler  Hindistan  boru  |  benzer haberler »


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