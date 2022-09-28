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Hindistan Çin’den ithal dikişsiz paslanmaz çelik boruya antidamping vergisi uygulanmasını önerdi

Çarşamba, 28 Eylül 2022 10:18:50 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ithal dikişsiz paslanmaz çelik boruya beş yıl boyunca nihai antidamping vergisi uygulanması önerisinde bulundu.

DGTR, Chandan Steel Limited, Tubacex Prakash India Limited ve Welspun Specialty Steel Limited gibi yerel üreticilerin başvurusunun ardından yapılan incelemede söz konusu ürünün dampingli fiyatlarla satıldığının ve yerel üreticileri olumsuz etkilediğinin belirlendiğini ifade etti.

İhracatçıya bağlı olarak 114-3.801$/mt antidamping vergisi getirilmesi önerisi Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletildi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı resmi bildiriyle birlikte antidamping vergisi yürürlüğe girecek.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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