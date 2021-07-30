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Hindistan Çin’den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Cuma, 30 Temmuz 2021 11:42:39 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ithal kaplamalı ve kaplamasız filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlatıldığını duyurdu.

Söz konusu ithal ürüne yönelik antidamping vergisi, 2022 yılında kadar geçerli olmak üzere 2017 yılında getirilmişti. Hükümete bağlı çelik üreticileri Steel Authority of India Limited (SAIL), Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ve özelik çelik üreticisi JSW Limited gibi şirketlerin yer aldığı yerel üreticiler tarafından gönderilen dilekçede, vergiye rağmen dampingin devam etmesi nedeniyle verginin 2022 yılından sonra da devam ettirilmesi talebinde bulunuldu.

DGTR, aksi ispatlanmadıkça doğru kabul edilen kanıtlar doğrultusunda, dampingin devam edebileceğinin veya tekrarlanabileceğinin ve ülkenin sanayisine zarar verebileceğinin belirlenmesi ve uygulanan verginin devamına yönelik nihai karar alınması için detaylı soruşturma gerektiğini belirtti.

2017 yılında, Çin’den ithal filmaşine beş yıllığına 535-546$/mt antidamping vergisi getirilmişti.


Etiketler: kota ve vergiler  filmaşin  Hint Yarımadası  Hindistan  çelik üretimi  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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