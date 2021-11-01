Hindistan Çin’den ithal alaşımlı ve alaşımsız filmaşine uygulanan antidamping vergisini 5 yıl daha uzattı

Pazartesi, 01 Kasım 2021 11:07:31 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin’den ithal alaşımlı ve alaşımsız filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik başlattığı dönem sonu incelemesini tamamladığını ve verginin devam ettirilmesi önerisinde bulunduğunu duyurdu.

Antidamping vergisi, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlayacağı resmi bildiri tarihinden itibaren beş yıl süresince uygulanacak.

İthal satış fiyatı ile DGTR tarafından 546$/mt olarak belirlenen alt sınır arasındaki fark, antidamping vergisi olarak uygulanacak. İthal satış fiyatının 546$/mt’u geçmesi halinde, antidamping vergisi uygulanmayacak.