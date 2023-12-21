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Hindistan çelik ithalatını kontrol altına almak için limanlarda kalite kontrol laboratuvarları kurabilir

Perşembe, 21 Aralık 2023 10:37:45 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan Çelik Bakanlığı, ithal çelik ürünlerin kalitesini test etmek amacıyla Jawaharlal Nehru limanında (JNPT) kalite kontrol laboratuvarı kurmayı planlıyor.

Hükümete yakın kaynaklar, bu kontrollerin limanlarda yapılacağını, her sevkiyatın kalite açısından test edileceğini ve Hindistan Standartları Bürosu’nun belirlediği spesifikasyonlara uymayan ithal ürünlerin gümrükten geçmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Bununla birlikte laboratuvarların ithalatın 2023-2024 mali yılının Nisan-Ekim döneminde yıllık %40 arttığı JNPT gibi limanlara kurulacağı ifade edildi. Çelik sevkiyatları kalite standartları bakımından ayrım gözetmeksizin kontrollere tabi tutulacak. Ayrıca bu uygulama sayesinde ithalatçılar tarafından yanlış sınıflandırılan veya yanlış beyanda bulunulan ürünlerin ülkeye girişi engellenecek ve ithalattaki artış da kontrol altına alınacak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 

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