Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Nisan ayında aylık %1 azaldı

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 14:16:56 (GMT+3) | İstanbul

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre, Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Nisan ayında aylık %1 düşüş ve yıllık %14,6 artışla 49.572.740 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Mart ayına kıyasla %0,9 düşüş ve 2023 yılının Nisan ayına kıyasla %19,5 artışla 42,46 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,59 milyon mt ile Güney Kore ve 1,52 milyon mt ile Japonya takip etti.

Hedland limanı, Batı Avustralya’nın demir cevheri bakımından zengin bölgesi olan Pilbara’da BHP Billiton, Atlas Iron ve Fortescue Metals Group madenlerinden yapılan sevkiyatlarda kullanılıyor.