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Hedland limanı kasırga tehlikesinin ardından faaliyetlere yeniden başladı

Salı, 21 Ocak 2025 12:09:51 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünyanın en büyük demir cevheri ihracat limanı olan Batı Avustralya’daki Hedland limanının yönetimi, kasırga tehdidinin geçmesinin ardından faaliyetlerin yeniden başladığını duyurdu.

Liman yönetimi, Tropikal Sean Kasırgası sebebiyle 18 Ocak tarihinde faaliyetleri durdurmuştu. BHP Billiton, Rio Tinto ve Fortescue, Hedland limanı üzerinden ihracat faaliyetlerini yürüten başlıca madenciler arasında yer alıyor.

Öte yandan Reuters’ta yer alan bir habere göre BHP gemi yüklemelerine yeniden başlarken, Rio Tinto selin altyapısı üzerindeki etkisini değerlendireceğini ve Fortescue ise Pilbara’daki faaliyetlerinde ciddi bir hasar meydana gelmediğini bildirdi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2,3 ve yıllık %4,5 düşüşle 47.613.601 mt seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Rio Tinto Fortescue BHP 

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