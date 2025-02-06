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Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında %48,2’ye yükseldi

Perşembe, 06 Şubat 2025 11:15:14 (GMT+3)   |   Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında aylık 5,5 puan artışla %48,2 seviyesine yükseldi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık 4,2 puan düşüşle %43,3 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 7,6 puan artışla %43,9 seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi %47,6 seviyesini korudu. 

Ocak ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 12,1 artışla %55 seviyesinde kaydedildi. İhracat piyasalarının geleceğine yönelik belirsizliklerden dolayı çelik üreticileri ihracat satışlarını artırmaya çalıştı. 

Ayrıca aynı ayda Hebei eyaletinin nihai mamul stok endeksi aylık bazda değişmeyerek %51,3 seviyesinde kaydedilirken, hammadde stok endeksi çelik üreticilerinin Çin Yeni Yılı tatili öncesi stok alımlarının etkisiyle 14,5 puan artışla %56 seviyesine çıktı. Hammadde alım fiyatları endeksi ise 0,3 puan artışla %38,1 seviyesine yükseldi. 

Çelik üreticilerinin Çin Yeni Yılı tatili öncesi stok alımlarının etkisiyle hammadde alım fiyatları endeksi ise 14,5 puan artışla %56 seviyesine çıktı. Fabrika çıkışlı bazlı nihai mamul fiyat endeksi ise aylık 31,4 puan artışla %70,2’ye yükseldi. 

Şubat ayında piyasa oyuncularının uzun tatilden dönmesiyle son kullanıcılardan gelen talep artacağı için Hebei eyaletinde çelik fiyatlarının yükselmesi bekleniyor. 


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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