Rizhao Steel çelik üretiminde %95 otomasyon oranına ulaştı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Çinli çelik üreticisi Rizhao Steel’in entegre çelik tesisinde gelişmiş süreç otomasyonu ve dijital kontrol sistemlerini başarıyla devreye aldığını duyurdu. Bu proje sayesinde tesis, tam dijital çelik üretimine bir adım daha yaklaşarak üretim süreçlerinde %95 otomasyon oranına ulaştı.

Primetals’tan Rizhao Steel’e tam tesis otomasyonu

Primetals Technologies, Rizhao Steel’de yüksek fırın konvertörleri, pota ocakları ve RH vakum tesislerini kapsayan 2. seviye otomasyon sistemleri ile teknolojik paketlerin devreye alma sürecini tamamladı. Entegre sistem, işçilerin karmaşık çelik üretim operasyonlarını merkezi otomasyon platformları üzerinden kontrol etmesine olanak tanıyor.

Yeni devreye alınan sistemle Rizhao Steel’in üretim süreçlerinin %95’i artık otomatik hale geldi. Primetals, bu gelişmenin şirketin akıllı çelik tesis ekosistemine geçişinde önemli bir adım olarak öne çıktığını ifade etti.

Akıllı modelleme ve gerçek zamanlı operasyon desteği

Primetals, sistemin merkezinde, sıcaklık, kimyasal bileşim ve alaşım ekleme zamanlaması gibi kritik süreç parametrelerini hesaplayan akıllı tahmin modelleri yer aldığını belirtti. Bu modeller, manuel müdahale ihtiyacını azaltarak işçilere sürecin her adımında rehberlik edecek ve yüksek doğruluk ile tekrarlanabilirlik sağlayacak.

Bununla birlikte otomasyon paketi, operatörlerin üretim sürecini anlık olarak izleyip ayarlamalar yapmasına olanak tanıyan gerçek zamanlı analiz araçları ve gösterge panelleri içeriyor. Primetals’a göre kimyasal analiz ve sıcaklık tutturma oranlarına ilişkin tüm performans göstergeleri başarıyla karşılandı.