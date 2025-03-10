 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Şubat ayında yıllık %10,6 geriledi

Pazartesi, 10 Mart 2025 10:35:27 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Şubat ayında aylık %0,2 ve yıllık %10,6 düşüş gösterdi. Ocak-Şubat döneminde de bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,6 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,2 düşüş kaydederken aylık %0,1 düştü. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,3, aylık bazda %0,2 geriledi.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,3 gevşedi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Üretim İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Bayi Steel levha üretimi için sürekli döküm hattı yatırımı yapacak

10 Mar | Çelik Haberler

Çin’in paslanmaz çelik üretimi ocak-kasım döneminde %4,9 arttı

16 Oca | Çelik Haberler

Çin’in görünür ham çelik tüketimi ocak-ekim döneminde %7,9 arttı

14 Ara | Çelik Haberler

CISA: Nihai mamul fiyatlarında büyük artışlar beklenmiyor

17 May | Çelik Haberler

Çin’in görünür ham çelik tüketimi ocak-kasım döneminde %11,7 artış kaydetti

09 Oca | Çelik Haberler

Çin’in görünür ham çelik tüketimi ilk on ayda %12,1 artış kaydetti

12 Ara | Çelik Haberler

Çin’in görünür ham çelik tüketimi ilk dört ayda %9,7 arttı

09 Haz | Çelik Haberler

Çin’in çelik ihracatı ocak-nisan döneminde %9,3 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

Çin’in net çelik ihracatı 2015 yılında 100 milyon mt’a ulaştı

09 Mar | Çelik Haberler

MIIT: Çin’in nihai mamul ihracatı 2016 yılında daha fazla baskı altında kalacak

15 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis