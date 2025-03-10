Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi Şubat ayında yıllık %10,6 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yılın Şubat ayında aylık %0,2 ve yıllık %10,6 düşüş gösterdi. Ocak-Şubat döneminde de bu endeks geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,6 geriledi.
Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,2 düşüş kaydederken aylık %0,1 düştü. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %2,3, aylık bazda %0,2 geriledi.
Bu yılın Ocak-Şubat döneminde genel üretici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %2,2 düşerken sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık %2,3 gevşedi.