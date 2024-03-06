Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında %45,9’a düştü

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Şubat ayında aylık 4,5 puan düşüşle %45,9 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık yatay seyrederek %46 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.
Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 8,5 puan düşüşle %42,7 seviyesinde yer aldı.
Şubat ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 5,1 puan düşüşle %38,1 seviyesinde kaydedildi. Kızıldeniz’de yaşanan güvenlik sorunu gibi jeopolitik gelişmeler ihracatı olumsuz etkiledi.
Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 7,1 puan gerileyerek %40,5 oldu.
Ayrıca aynı ayda nihai mamul stok endeksi aylık 9,7 puan düşüşle %47,6 seviyesinde kaydedildi.
Şubat ayında hammadde stok endeksi ise 1,2 puan artışla %45,2 seviyesine çıktı. Hammadde alım fiyatları endeksi 27,4 puan düşüşle %26,2 seviyesinde yer aldı.
Mart ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talebin piyasa oyuncularının beklediği kadar güçlenmemiş olması çelik fiyatlarını olumsuz etkileyecek.