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Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Şubat ayında %45,9’a düştü

Çarşamba, 06 Mart 2024 10:40:43 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Şubat ayında aylık 4,5 puan düşüşle %45,9 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, Çin’in tamamında çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksinin ise aylık yatay seyrederek %46 seviyesinde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 8,5 puan düşüşle %42,7 seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise 5,1 puan düşüşle %38,1 seviyesinde kaydedildi. Kızıldeniz’de yaşanan güvenlik sorunu gibi jeopolitik gelişmeler ihracatı olumsuz etkiledi.

Aynı ayda Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 7,1 puan gerileyerek %40,5 oldu.

Ayrıca aynı ayda nihai mamul stok endeksi aylık 9,7 puan düşüşle %47,6 seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında hammadde stok endeksi ise 1,2 puan artışla %45,2 seviyesine çıktı. Hammadde alım fiyatları endeksi 27,4 puan düşüşle %26,2 seviyesinde yer aldı.

Mart ayında son kullanıcı sektörlerden gelen talebin piyasa oyuncularının beklediği kadar güçlenmemiş olması çelik fiyatlarını olumsuz etkileyecek.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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