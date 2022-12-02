Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Kasım’da %41,5’e geriledi

Cuma, 02 Aralık 2022 11:56:50 (GMT+3) | Şanghay

Hebei Eyaleti Metalürji Sanayi Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Kasım ayında aylık 3,5 puan düşüşle %41,5 seviyesine geriledi. Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamada, söz konusu ayda Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi trendinin ise ülkenin geneliyle aynı şekilde aylık 4,2 puan düşerek %40,1’e gerilediği belirtildi.

Kasım ayında, Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 2,7 puan düşüşle %39 seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda çelik talebi Covid-19 vakalarının artması nedeniyle zayıfladı.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 7,2 puan düşüşle %40,5 oldu.

Kasım ayında, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 3,8 puan düşerek %52,5 seviyesinde yer aldı. Kasım’da üretim seviyesi aylık bazda gerilemiş olsa da, sevkiyatlar ve son kullanıcıların talebi Covid-19 vakalarının artması nedeniyle olumsuz etkilendi ve bu da stok seviyelerinin nispeten yüksek olmasına yol açtı.

Aralık ayında, Hebei eyaletinde çelik üretimi azalabilir ve talebin ölü dönem ile Covid-19 vakalarındaki artış sonucu zayıflaması bekleniyor.