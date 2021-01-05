Hebei eyaleti çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Aralık ayında %51,9’a yükseldi

Salı, 05 Ocak 2021 14:36:30 (GMT+3) | Şanghay

Hebei eyaleti Metalürjik Endüstri Birliği (MIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Aralık ayında Çin’in Hebei eyaletinde çelik sektörüne ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) aylık 0,9 puan artışla %51,9 seviyesine yükseldi. Söz konusu ayda, Hebei eyaletindeki çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi eğilimi, aylık 3,4 puan düşüşle %45,8’e gerileyen Çin’in tamamından farklı bir seyir izledi.

Aralık ayında Hebei eyaletinin çelik sektörü yeni sipariş endeksi aylık 0,9 puan artışla %57,1 seviyesinde yer alarak üst üste sekizinci ay %50’nin üzerinde kaydedildi ve piyasanın durgun olduğu dönemde bile çelik talebinin iyi seviyelerde yer aldığını yansıttı.

Aralık ayında yeni ihracat sipariş endeksi ise bir önceki aya kıyasla 0,7 puan düşerek %45,5 seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu ayda, Hebei eyaletinin çelik sektörü üretim endeksi aylık 0,9 puan düşüşle %50 seviyesinde yer aldı.

Aynı zamanda, Hebei eyaletindeki nihai mamul stok endeksi aylık 0,4 puan düşerek %49,6 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca, Hebei’deki çelik sektörü hammadde stok endeksi aylık bazda 2,1 puan düşüş göstererek %42,5 seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, son kullanıcıların talebinin zayıflayarak Hebei eyaletindeki çelik fiyatlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Talebin özellikle Çin’in kuzeyinde zayıflayarak, ülkenin güneyine daha fazla arz aktarılmasına sebep olacağı ve bu durumun da güneydeki fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağı düşünülüyor. Ancak, çelik üreticileri böylesi bir durumda üretimini azaltarak çelik fiyatlarını belirli bir ölçüde destekleyebilir.