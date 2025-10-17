 |  Giriş 
HBIS Tangsteel Laoting tesisinde yeni asitleme hattını devreye aldı

Cuma, 17 Ekim 2025 12:19:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Çinli çelik üreticisi HBIS Tangsteel, Hebei eyaletindeki Laoting tesisinde yeni asitleme hattını devreye alarak yassı çelik işleme alanında önemli bir gelişme kaydetti. Ekipman tedarikçisi olan İngiltere merkezli Primetals Technologies’e göre yeni tesis yüksek hızda çalışma, geniş kalınlık aralığı ve ileri otomasyon özelliklerini bir araya getirerek verimlilik ve şerit kalitesi konusunda HBIS Tangsteel'in elini güçlendirecek.

Geliştirilmiş işleme kapasitesi

Primetals tarafından geliştirilen yeni hat, 1,8 ila 15 milimetre kalınlığındaki şeritleri işleyebiliyor ve dakikada 200 metreye kadar hızda çalışabiliyor. Bu sayede genellikle iki ayrı sürekli asitleme hattıyla elde edilebilecek ürün çeşitliliği tek bir hatla işlenebiliyor. Bu da alan ve maliyet verimliliğinde önemli bir ilerleme anlamına geliyor.

İlave bitirme ekipmanları

Yeni hatta düzgünlük kontrolü sağlayan tek tezgahlı bir skin-pass haddehane ve 2 ila 8 mm kalınlığındaki şeritleri işleyebilen ve yüksek kenar hassasiyeti sunan bir yan kesme ünitesi de kuruldu. Böylece yüksek kaliteli yassı çelik üretme kapasitesi artırılacak.


