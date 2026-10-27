HBIS Resources 2026'nın Ocak-Eylül dönemi için 3,9 milyon $ net zarar açıkladı

Çin'in Hebei eyaleti merkezli madencilik şirketi HBIS Resources Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde 25,9 milyon RMB (3,9 milyon $) net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 538 milyon RMB net kâr kaydetmişti. Söz konusu dönemde HBIS Resources'ın faaliyet geliri ise yıllık %19,75 düşüşle 3,45 milyar RMB (500 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde HBIS Resources'ın faaliyet geliri yıllık %10,09 düşüşle 1,3 milyar RMB (200 milyon $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %62,58 düşüşle 103 milyon RMB (15,3 milyon $) oldu.