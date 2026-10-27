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HBIS Resources 2026'nın Ocak-Eylül dönemi için 3,9 milyon $ net zarar açıkladı

Salı, 27 Ekim 2026 09:27:24 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Hebei eyaleti merkezli madencilik şirketi HBIS Resources Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde 25,9 milyon RMB (3,9 milyon $) net zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 538 milyon RMB net kâr kaydetmişti. Söz konusu dönemde HBIS Resources'ın faaliyet geliri ise yıllık %19,75 düşüşle 3,45 milyar RMB (500 milyon $) seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde HBIS Resources'ın faaliyet geliri yıllık %10,09 düşüşle 1,3 milyar RMB (200 milyon $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %62,58 düşüşle 103 milyon RMB (15,3 milyon $) oldu.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Madencilik 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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