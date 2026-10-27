China Shenhua Energy'nin net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %3,8 arttı

Çin'in önde gelen kömür madenciliği şirketlerinden China Shenhua Energy Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde net kârının yıllık %3,8 artışla 44,4 milyar RMB (6,6 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık %9 artışla 296 milyar RMB (44,1 milyar $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde China Shenhua Energy'nin faaliyet geliri yıllık %10,9 artışla 106,7 milyar RMB (15,9 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %3,2 artışla 15,7 milyar RMB (2,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde faaliyet gelirindeki artışın başlıca nedeni kömür, kömür kimyasalları ve elektrik üretimi gibi faaliyet alanlarından elde edilen gelirlerin yükselmesi oldu.