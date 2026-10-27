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China Shenhua Energy'nin net kârı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %3,8 arttı

Salı, 27 Ekim 2026 09:26:03 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in önde gelen kömür madenciliği şirketlerinden China Shenhua Energy Co., Ltd., bu yılın Ocak-Eylül döneminde net kârının yıllık %3,8 artışla 44,4 milyar RMB (6,6 milyar $) seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet geliri ise yıllık %9 artışla 296 milyar RMB (44,1 milyar $) oldu.

Bu yılın Temmuz-Eylül döneminde China Shenhua Energy'nin faaliyet geliri yıllık %10,9 artışla 106,7 milyar RMB (15,9 milyar $) seviyesinde kaydedilirken, net kârı yıllık %3,2 artışla 15,7 milyar RMB (2,3 milyar $) seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde faaliyet gelirindeki artışın başlıca nedeni kömür, kömür kimyasalları ve elektrik üretimi gibi faaliyet alanlarından elde edilen gelirlerin yükselmesi oldu.

Etiketler: Çin Uzak Doğu Madencilik 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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