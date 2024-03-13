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Çin'in Handan şehrinde hava kirliliği sebebiyle bazı çelik üreticileri üretimi azaltacak

Çarşamba, 13 Mart 2024 15:18:11 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Hebei eyaletine bağlı Handan şehri, 13 Mart tarihinde hava kirliliğini azaltmak adına 2. seviye acil durum önlemi almaya karar verdi.

Hebei Eyaleti Ekolojik Acil Durum ve Yüksek Kirlilik Uyarı Merkezi’ne göre güneyden gelen rüzgarın zayıflığı, yüksek nem ve hava kirletici maddelerin dağılımını artıran koşullar nedeniyle eyalette yüksek hava kirliliği oluşabilir.

Sanayi işletmeleri bahsi geçen önlem doğrultusunda üretim planlarını gözden geçirmek zorunda kalacak. 2. seviye acil durum önlemleri kapsamında yalnızca düşük karbon salımı yapan ve A Grubu içinde bulunan çelik üreticileri bir değişiklik yapmadan çelik üretimine devam edebilecek. Diğer üreticiler ise karbon salımını azaltmak ve üretimi %30-50 düşürmek zorunda.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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