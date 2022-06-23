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Hancock ve POSCO demir cevheri ve HBI projelerinde iş birliğini ilerletecek

Perşembe, 23 Haziran 2022 15:10:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya merkezli madencilik şirketi Hancock Group Güney Koreli çelik üreticisi Pohang Iron and Steel Co. (POSCO) ile genişletilmiş bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma yeni demir cevheri projeleri ve sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretimine yönelik ortak çalışmaları kapsıyor.

Söz konusu anlaşma iki şirket arasındaki yıllık 60 milyon mt kapasiteli Roy Hill demir cevheri projesinin gelişimiyle kurulan uzun vadeli ilişki üzerine genişletildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mart ayında şirketler karbon emisyonunu azaltmak için sıcak briketlenmiş demir üretiminde indirgeyici olarak hidrojen kullanacak yeni bir düşük karbonlu sıcak briketlenmiş demir tesisi kurmak için anlaşma imzalamıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya G. Kore Güneydoğu Asya Üretim POSCO 

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