Güney Kore merkezli fon Nam Kim Group’daki 1,47 milyonluk hissesini sattı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 16:55:14 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Güney Kore merkezli KIM Vietnam Growth Equity Fund, Vietnam merkezli çelik üreticisi Nam Kim Group’daki 1,47 milyonluk hissesini sattı ve 8 milyondan fazla hisse ile %4,68’lik oranla artık şirketin başlıca hissedarı değil.

Şirketin hisseleri, hisse başına 12.200 VND (0,53$) olarak fiyatlandırıldı ve bu, Kasım ayının başında kaydedilenin 1,5 katı seviyesinde yer alıyor. KIM’in satıştan yaklaşık 18 milyar VND (776.894 $) kazanması bekleniyor.

KIM fonu, Ağustos ayının ortasında %9,1’in üzerinde bir oranla yaklaşık 4 milyonluk şirket hissesini satmıştı.

Vietnam merkezli Dragon Capital fon da Nisan ayının başında on milyonlarca Nam Kim Group hissesini elden çıkardı ve o zamandan beri başlıca hissedar değil.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yabancı fonların çekilmesiyle Nam Kim Group’taki yabancı hissedar oranı Nisan ayında kaydedilen %38’den yaklaşık %11’e düştü.

Üçüncü çeyrekte Nam Kim Group’un net geliri yıllık %10 artışla 3,37 trilyon VND’ye (145,46 milyon $) ulaşırken, şirketin kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen seviyenin 13,3 katına çıkarak 83 milyar VND’ye (3,58 milyon $) ulaştı. Cari yılın ilk dokuz ayında şirketin kârı, 2019 yılının ilk dokuz ayında kaydedilene kıyasla 3,5 katına çıkarak 141 milyar VND (6,08 milyon $) oldu ve şirket yıllık planın %71’ini gerçekleştirdi.