Güney Kore Çin’den ithal paslanmaz levhaya antidamping soruşturması başlattı

Güney Kore Ticaret Komisyonu, Çin’den ithal en az 600 mm genişliğinde ve en az 4,75 mm kalınlığında paslanmaz levhaya yönelik antidamping soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturmanın Çin’den ithal söz konusu ürünün yerel sektörde maddi zarara yol açtığı gerekçesiyle yerel üretici DKC Co., Ltd’nin yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan soruşturmanın 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacağı ve komisyonun sektörün uğradığı maddi zararı değerlendirmek için 1 Ocak 2023 ve 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyeceği ifade edildi.

Soruşturmanın ön sonuçlarının duyurunun yayımlandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Soruşturmaya tabi ürünler Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7219.21.1010, 7219.21.1090, 7219.21.9000, 7219.22.101, 7219.22.1090 ve 7219.22.9000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.