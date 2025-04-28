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Güney Kore Çin’den ithal sıcak levhaya geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 28 Nisan 2025 12:21:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çin’den ithal en az 4,75 mm kalınlığında ve en az 600 mm genişliğindeki sıcak levhaya 23 Ağustos tarihine kadar geçici antidamping vergisi getirdiğini duyurdu.

Geçici antidamping vergileri, Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. ve bağlı kuruluşları için %27,91, Jiangsu Shagang Steel Co., Ltd. ve bağlı kuruluşları için %29,62, Hunan Valin Xiangtan Iron and Steel Co., Ltd ile bağlı kuruluşları, Sino Commodities International Pte. Ltd ve Xiamen ITG AI Cloud Solutions Co. Ltd için %38,02 ve diğer Çinli tedarikçiler için %31,69 olarak belirlendi.

Vergiye tabi söz konusu ürünler Güney Kore Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7208.51.1000, 7208.51.9000, 7208.52.1000, 7208.52.9000, 7225.40.9010, 7225.40.9091 ve 7225.40.9099 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler G. Kore Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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