Güney Kore ABD ile ticari müzakere talep ediyor

Salı, 23 Kasım 2021 16:29:43 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore Ticaret Bakanı Yeo Han-koo bir basın toplantısında ABD’nin Güney Kore ile çelik vergileri konusunda ticari müzakerelere başlaması gerektiğini söyledi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, bu ay ABD, AB ile bir anlaşma yaparak AB’den ithal çelik ürünlere yönelik 232. Madde vergileri yerine vergiye tabi kota uygulaması getirdi ve Japonya ile görüşmelere başladı. Yeo Han-koo, Güney Kore’nin ABD pazarında AB ve Japonya’nın rakibi olması sebebiyle ülkeden ithal çeliğe uygulanan kısıtlamaların revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Güney Kore’nin ticari görüşmelerin dışında tutulmasının sebebi; 2018 yılında yapılan bir anlaşmayla ülkenin ABD’ye yapacağı ihracatın 2015-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği ortalama ihracat hacminin %70’i ile kısıtlanması ve bunun karşılığında Güney Koreli üreticilerin %25 oranındaki vergiden halihazırda muaf tutulmuş olması.