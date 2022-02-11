Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Aralık’ta aylık %2,1 düştü

Cuma, 11 Şubat 2022 11:20:58 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ilk verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ülkenin demir cevheri üretimi Kasım ayına göre %2,1 ve mangan cevheri üretimi de aylık bazda %4,7 düşüş kaydetti. Ülkenin nikel üretimi ise aylık %8,9 düşüş gösterdi.

2020 yılı Aralık ayı ile karşılaştırıldığında, söz konusu ayda Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi %7,4 ve mangan cevheri üretimi %10,8 düştü. Ülkenin nikel cevheri üretimi ise aynı ayda yıllık %13,6 düşüş kaydetti.

Öte yandan Aralık ayında Güney Afrika’nın güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş demir cevheri satış değeri aylık %10,9 artışla 7,5 milyar ZAR (496,85 milyon $) olurken, nikel satış değeri endeksi aylık %6,4 düşerek 980,4 milyon ZAR (64,94 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Mangan cevherinin güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş satış değeri ise Aralık ayında 3,72 milyar ZAR (247,06 milyon $) olarak aylık bazda %36,1 arttı.

Yıllık bazda incelendiğinde ise söz konusu ayda güncel fiyatlarla düzenlenmiş demir cevheri satış değeri %30,3 düşerken, mangan cevheri satış değeri %28 artış ve nikel satış değeri %10,9 düşüş gösterdi.