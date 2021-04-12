Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Şubat ayında %24,6 düştü

Pazartesi, 12 Nisan 2021 11:21:27 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Şubat ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %2,1 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %4,8 düşüş kaydedildi. Şubat ayında demir çelik üretimi %24,6, yapısal metal üretimi ise yıllık %9,8 düştü. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Şubat ayında %7 ve yapısal metal ürünleri üretimi %7,4 düşüş gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %5,5 düşüşle 9,36 milyar ZAR (2,49 milyar $) seviyesinde yer aldı.