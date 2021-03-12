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Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Ocak ayında %16,4 düştü

Cuma, 12 Mart 2021 11:57:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Ocak ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %3,4 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %0,4 düşüş kaydedildi. Ocak ayında demir çelik üretimi %16,4, yapısal metal üretimi ise yıllık %1,9 düştü. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Ocak ayında %8,8 ve yapısal metal ürünleri üretimi %1,7 düşüş gösterdi. 

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %3,3 artışla 9,96 milyar ZAR (664,84 milyon $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: G. Afrika  çelik üretimi  Güney Afrika  üretim  |  benzer haberler »


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