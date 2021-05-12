﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Mart ayında %9,2 düştü

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 09:13:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %4,6 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %2,2 artış kaydedildi. Mart ayında demir çelik üretimi %9,2 düştü, yapısal metal üretimi ise yıllık %0,9 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Mart ayında %14,2 ve yapısal metal ürünleri üretimi %9,6 artış gösterdi. 

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %21 artışla 11,31 milyar ZAR (806 milyon $) seviyesinde yer aldı.


Etiketler: çelik üretimi  G. Afrika  üretim  Güney Afrika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30  Nis

Evraz’ın ham çelik ve pik demir üretimi birinci çeyrekte düştü
29  Nis

Güney Afrikalı çelik üreticilerinin fiyatları Mart ayında %0,2 düştü
19  Nis

ArcelorMittal SA, Güney Afrika’daki çelik arzı sıkıntısını gidermeye odaklandı
19  Nis

Tata Steel, Corby çelik boru üretim tesisinde yenilikler yapıyor
14  Nis

Güney Afrika’nın demir cevheri üretimi Şubat’ta aylık %24 arttı