Güney Afrika’nın demir çelik üretimi Mart ayında %9,2 düştü

Çarşamba, 12 Mayıs 2021 09:13:38 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’nın resmi istatistik kurumu Statistics South Africa tarafından yayımlanan ön verilere göre, bu yılın Mart ayında Güney Afrika’nın imalat sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %4,6 artış gösterdi.

Aynı ayda, demir çelik, demirsiz metal ürünler, metal ürünler ve ekipman üretiminde yıllık bazda %2,2 artış kaydedildi. Mart ayında demir çelik üretimi %9,2 düştü, yapısal metal üretimi ise yıllık %0,9 arttı. Aylık bazda karşılaştırıldığında, demir çelik üretimi Mart ayında %14,2 ve yapısal metal ürünleri üretimi %9,6 artış gösterdi.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Güney Afrika’da ana demir çelik ürünlerin satışlarından elde edilen değer (güncel fiyatlarla mevsimsel olarak düzenlenmiş) bir önceki aya kıyasla %21 artışla 11,31 milyar ZAR (806 milyon $) seviyesinde yer aldı.