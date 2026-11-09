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GSM Tanzania yeni uzun çelik tesisi için Danieli'ye tavlama fırını siparişi verdi

Pazartesi, 09 Kasım 2026 12:20:50 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından yapılan açıklamaya göre GSM Tanzania Ltd., Tanzanya'daki Kilimanjaro Sanayi Parkı'nda kurmayı planladığı çubuk ve filmaşin haddeleme kompleksi için Danieli Centro Combustion India'ya saatte 50 mt kapasiteli itmeli tip tavlama fırını siparişi verdi.

Yatırımla GSM'nin bölgesel pazardaki konumunun güçlendirilmesi ve Doğu Afrika genelinde inşaat ve altyapı sektörlerinden gelen artan talebin karşılanması hedefleniyor.

Gelişmiş yakma ve otomasyon teknolojisi

Fırın, kütük ısıtma sürecini iyileştirirken yakıt tüketimini, tufal oluşumunu ve kirletici emisyonları azaltmak üzere tasarlanan yeni nesil brülörler ve verimli bir yakma sistemiyle donatılacak. Danieli Automation ise güvenilir işletimi, istikrarlı ürün kalitesini ve bakım kolaylığını destekleyecek entegre kontrol sistemlerini tedarik edecek.

2027 sonuna kadar devreye alınacak

Sözleşmenin, Danieli temsilcilerinin GSM Tanzania'nın genel merkezine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında imzalandığı belirtildi. Tavlama fırınının 2027 sonuna kadar devreye alınmasının planlandığı aktarıldı.

Etiketler: Uzun Ürünler Tanzanya Doğu Afrika Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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