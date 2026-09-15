GSM Tanzania yeni inşaat demiri ve filmaşin tesisi için Danieli ile anlaştı

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies tarafından yapılan açıklamaya göre Tanzanya merkezli GSM Tanzania Limited, Kilimanjaro'da kurulacak yeni inşaat demiri ve filmaşin tesisinin tedariki için şirketle sözleşme imzaladı.

Yıllık 300.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak tesis, 150 mm x 150 mm ebatlı kütükleri saatte 50 mt'a varan hızlarda işleyerek Tanzanya'nın büyüyen inşaat ve altyapı sektörlerine yönelik 8-32 mm inşaat demiri ile 5,5-6,5 mm filmaşin üretecek.

Danieli Technologies'in tedarik kapsamı 14 adet kartuş tipi hadde tezgahı, finisaj bloğu, hat içi su verme ve temperleme sistemleri ile yüksek hızlı sevkiyat ekipmanlarını içerirken, Danieli Automation sistemleri gelişmiş süreç kontrolü, operasyonel güvenilirlik ve kolay bakım imkânı sağlayacak.

Enerji tüketimini ve üretim maliyetlerini azaltırken, istikrarlı nihai ürün kalitesi sağlayacak şekilde tasarlanan yatırımın GSM Tanzania'nın hızla büyüyen Doğu Afrika çelik piyasasındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Danieli ayrıca söz konusu sözleşmenin iki şirket arasında çelik üretimi ve alt süreç projelerinde gelecekte yapılabilecek iş birliklerinin temelini oluşturduğunu ifade etti.