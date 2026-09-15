 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > GSM...

GSM Tanzania yeni inşaat demiri ve filmaşin tesisi için Danieli ile anlaştı

Salı, 15 Eylül 2026 12:10:59 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies tarafından yapılan açıklamaya göre Tanzanya merkezli GSM Tanzania Limited, Kilimanjaro'da kurulacak yeni inşaat demiri ve filmaşin tesisinin tedariki için şirketle sözleşme imzaladı.

Yıllık 300.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak tesis, 150 mm x 150 mm ebatlı kütükleri saatte 50 mt'a varan hızlarda işleyerek Tanzanya'nın büyüyen inşaat ve altyapı sektörlerine yönelik 8-32 mm inşaat demiri ile 5,5-6,5 mm filmaşin üretecek.

Danieli Technologies'in tedarik kapsamı 14 adet kartuş tipi hadde tezgahı, finisaj bloğu, hat içi su verme ve temperleme sistemleri ile yüksek hızlı sevkiyat ekipmanlarını içerirken, Danieli Automation sistemleri gelişmiş süreç kontrolü, operasyonel güvenilirlik ve kolay bakım imkânı sağlayacak.

Enerji tüketimini ve üretim maliyetlerini azaltırken, istikrarlı nihai ürün kalitesi sağlayacak şekilde tasarlanan yatırımın GSM Tanzania'nın hızla büyüyen Doğu Afrika çelik piyasasındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Danieli ayrıca söz konusu sözleşmenin iki şirket arasında çelik üretimi ve alt süreç projelerinde gelecekte yapılabilecek iş birliklerinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Uzun Ürünler Tanzanya Doğu Afrika Çelik Üretimi 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 50 mm
  ASTM, TS, DIN, ELOT, BS, STAS, SD, CAN/CSA, B
Tedarikçi KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi COLAKOGLU YAPI MALZ. TIC. VE SAN. A.S.
Teklifi Gör

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye'de yerel inşaat demiri fiyatları biraz daha arttı, spot fiyatlar takip etti

14 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de yerel uzun mamul fiyatları yeniden düşüş gösterdi

14 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını 14 Eylül'de 5$/mt artırdı

14 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

AB'nin bazı çelik ithalat kotalarında kullanım %99'a ulaştı

11 Eyl | Çelik Haberler

Bulgaristan'da uzun mamul fiyatları talebin toparlanmamasıyla yatay seyrini sürdürüyor

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Romanya uzun mamul fiyatları zayıf talep sonucu artış girişimlerinin başarısız olmasıyla geriledi

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Avrupa uzun mamul piyasalarında çoğunlukla yukarı yönlü fiyat baskısı sürüyor, piyasa görünümü iyileşmedi

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD'de yerel uzun mamul fiyatları İşçi Bayramı tatilinin ardından ticaretin yavaş seyretmesiyle çoğunlukla değişmedi

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD'de ithal uzun mamul fiyatları yatay seyrederken, ithalatta toparlanma görüldü

11 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Baosteel 2026 Ekim teslimatlı yassı mamul fiyatlarında 30$/mt'a kadar artış açıkladı

11 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis