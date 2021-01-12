Fransa’nın metal sanayi üretimi Kasım ayında %2,4 arttı

Salı, 12 Ocak 2021 11:07:41 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, 2020 yılının Kasım ayında ülkenin imalat üretimi, Ekim ayında kaydedilen aylık %0,8’lik artıştan sonra, aylık bazda %0,5 artış gösterdi. 2020 yılının Eylül-Kasım döneminde ise, Fransa’nın imalat üretimi önceki çeyreğe göre %5 artış ve geçen yılın aynı dönemine göre %5,3 düşüş gösterdi.

Aynı ayda, Fransa’nın makine ve teçhizat haricindeki ana metal ve metal ürünleri imalatı, Ekim ayında aylık %2 düştükten sonra, aylık %2,4 artış gösterdi.

Bununla birlikte, Fransa’nın Ekim ayında aylık %1,2 artış gösteren ticari ve motorlu araç üretiminde Kasım ayında aylık bazda %4,1 düşüş görülürken, yerel inşaat sektörü üretimi bir önceki ayda kaydedilen %0,1’lik artışın ardından %3,6 arttı. Eylül-Kasım döneminde ise, Fransa’nın yerel inşaat sektöründe çeyreklik bazda %1,2 düşüş kaydedildi.