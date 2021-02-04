Glencore’un ferrokrom üretimi Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında %28 düştü

Perşembe, 04 Şubat 2021 16:52:41 (GMT+3) | İstanbul

Güney Afrika’da Merafe Resources ile ortak krom üretimi yapan İsviçre merkezli Glencore, 2020 yılının son çeyreği ve tamamına yönelik ferrokrom üretim sonuçlarını açıkladı.

2020 yılının son çeyreğinde Glencore’un ferrokrom üretimi, Lydenburg hariç tüm izabe ünitelerinin yeniden tam faaliyete başlamasıyla birlikte çeyreklik bazda iki kattan fazla artışla 378.000 mt olsa da, üretim sonuçları yıllık bazda %7,4 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte 2020 yılının tamamında ise, Glencore’un %79,5 hissesine atfedilen ferrokrom üretimi yıllık bazda %28 düşüşle 1,03 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu düşüş çoğunlukla, Güney Afrika’daki karantina önlemlerini ve bunun sonucunda, daha sonradan kademeli olarak yeniden başlatılan izabe faaliyetlerinin ikinci çeyrekte askıya alınmasını yansıtıyor.

Glencore, mevcut piyasa koşulları nedeniyle 2021 yılında 1,4 milyon mt ferrokrom üretmeyi hedefliyor.