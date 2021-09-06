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Gerdau’nun sermaye harcamaları 2025 yılına kadar 770 milyon $’a çıkacak

Pazartesi, 06 Eylül 2021 09:33:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, sermaye harcamalarını, 2025 yılına kadar 770 milyon $’a çıkarmayı planladığını açıkladı.

Şirket, söz konusu yatırımlarla, üretim kapasitesini artırmayı ve Brezilya ile Kuzey Amerika birimlerinde, ürün portföyünü genişletmeyi amaçladığını belirtti. Kuzey Amerika birimindeki profil ve ticari profil üretim kapasitesini 400.000 mt artırmak amacıyla 2022 yılına kadar 130 milyon $ yatırım yapılacak.

Ayrıca, detayları açıklanmayan projelere yönelik ürün portföyünün genişletilmesi için 2022 yılına kadar 140 milyon $ daha yatırım yapılacağı ifade edilirken, Brezilya biriminde, sıcak sac üretim kapasitesinin 250.000 mt artırılması için 2024 yılına kadar 200 milyon $ yatırım yapılacağının altını çizildi. Son olarak, Gerdau, 2025 yılına kadar 300 milyon $ yatırım yaparak ülkedeki yapısal profil üretim kapasitesini 500.000 mt artıracağını ekledi.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  Brezilya  Gerdau  |  benzer haberler »


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