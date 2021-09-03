Gerdau’nun Güney Amerika birimlerine yönelik beklentileri olumlu

Cuma, 03 Eylül 2021 12:03:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau tarafından yapılan açıklamada, şirketin Güney Amerika birimlerine yönelik beklentilerinin olumlu olduğu belirtildi.

Gerdau, Peru’da yer alan bağlı kuruluşu Siderperu’nun yerel inşaat sektöründen gelen “güçlü” talep sayesinde yerel çelik piyasasında “olumlu bir performans” sergilediğini belirtti.

Yıllık 650.000 mt ham çelik üretim kapasitesi ve yıllık 263.000 mt haddelenmiş çelik üretim kapasitesi bulunan Arjantin merkezli Sipar Gerdau SA’nın, inşaat ve tarım sektörlerindeki faaliyetlerinin iyi seyrettiği ifade edildi.

Şirket, çoğunlukla altyapı projelerinin desteğiyle Uruguay inşaat sektöründeki faaliyetlerin de devam ettiğini belirtti. Gerdau, yıllık 100.000 mt ham çelik üretim kapasitesi ve yıllık 90.000 mt haddelenmiş çelik üretimi olan Uruguay’ın en büyük yassı mamul üreticilerinden Gerdau Laisa SA’yı işletiyor.

Geçtiğimiz sene Gerdau, Arjantin, Uruguay ve Peru’daki faaliyetlerini durdurmuş, Covid-19 pandemisinin hafiflemesiyle faaliyetlerine yeniden başlamıştı.