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Gerdau yüksek miktarda temettü ödemesi yapmaya devam edecek

Salı, 02 Kasım 2021 16:49:02 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı finans şirketi BTG Pactual analistleri tarafından yapılan açıklamada, entegre çelik üreticisi Gerdau’nun, yüksek miktarda temettü ödemesi yapmasının beklendiği belirtildi.

Ayrıca, şirketin, net borçlarını önemli ölçüde azalttığı da öğrenildi.

Analistler Leonardo Correa ve Caio Greiner, “Gerdau’nun, yaptığı yatırımların bir kısmını geri kazanabilmesi için işletme sermayesinin normal seviyelere dönmesini bekliyoruz. Bu nedenle, serbest nakit akışına yönelik öngörülerin olumlu olması bekleniyor,” dedi.

Gerdau, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, net kârının, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %604 artışla 5,59 milyar BRL (1 milyar $); net satış gelirlerinin ise yıllık %74 artarak 21,31 milyar BRL (3,8 milyar $) seviyelerinde yer aldığını bildirmişti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  Gerdau  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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