Gerdau ve Shell güneş enerjisi santrali kuruyor

Çarşamba, 09 Şubat 2022 11:17:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau tarafından yapılan açıklamada, Minas Gerais eyaletinde yeni bir güneş enerjisi santrali kurulması ve işletilmesi amacıyla petrol şirketi Shell ile anlaşma imzalandığı belirtildi.

Santralin inşası 2023 yılında başlayacak. Üretilen 250 MWp’lik elektriğin %50’si Gerdau’nun ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılırken, kalan %50’si ise Shell Energy Brasil tarafından spot piyasada satılacak.

Gerdau yapılan anlaşmanın karbon salımının azaltılmasına katkı sağlayacağını ekledi.