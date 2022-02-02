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Gerdau karbon salımını sektör standartlarının altına çekmeyi hedefliyor

Çarşamba, 02 Şubat 2022 11:53:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, sera gazı salımını küresel çelik sektörü ortalamasına kıyasla %50’den fazla düşürmeyi planladığını bildirdi.

Şirket döküm işlemlerinde ton başına karbon salımının 0,93 ton seviyesine çıktığını ve söz konusu seviyenin ton başına 1,89 ton olan dünya ortalamasının altında yer aldığını belirtti. Gerdau 2031 yılına kadar döküm işlemlerinde Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon salımını ton başına 0,83 ton seviyesine indirmeyi planladığını ifade etti.

Gerdau önümüzdeki on yıllık süreçte karbon salımını azaltmak amacıyla çelik üretiminde hammadde olarak hurda kullanımını artıracak ve ormanlık arazilerini genişleterek odun kömürü üretecek. Odun kömürü pik demir üretiminde biyo-indirgeyici olarak kullanılıyor.

Şirket ayrıca Brezilya ve ABD’deki güneş enerjisi santralleriyle birlikte temiz enerji kaynaklarının kullanımını da artırmayı beklediğini ve tesislerinde yüksek enerji verimliliği projeleri beraberinde yeni teknolojilere yatırım yapacağını belirtti.

Gerdau son olarak 2050 yılına kadar tamamen karbonsuzlaşmayı beklediğini de ekledi.


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  Gerdau  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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