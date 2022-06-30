Gerdau Danieli’den yeni su verme ve menevişleme hatları sipariş etti

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin ülkede yer alan bağlı kuruluşundan Aracariguama tesisi için yeni bir su verme ve menevişleme sistemi sipariş etti.
Yeni ekipmanlar tesisteki inşaat demiri işleme hattının yerini alacak. Bu sayede inşaat demirinin mekanik özelliklerinin düşük maliyetli olarak iyileştirilmesi bekleniyor.
Danieli, akma dayanımı 500 MPa ve üzerinde yer alan kalitelerle düşük alaşımlı kalitelere kıyasla %18’e varan maliyet tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.
Yeni hatların bu yılın ikinci yarısında devreye alınması bekleniyor.