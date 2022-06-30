﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Gerdau Danieli’den yeni su verme ve menevişleme hatları sipariş etti

Perşembe, 30 Haziran 2022 10:13:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin ülkede yer alan bağlı kuruluşundan Aracariguama tesisi için yeni bir su verme ve menevişleme sistemi sipariş etti.

Yeni ekipmanlar tesisteki inşaat demiri işleme hattının yerini alacak. Bu sayede inşaat demirinin mekanik özelliklerinin düşük maliyetli olarak iyileştirilmesi bekleniyor.

Danieli, akma dayanımı 500 MPa ve üzerinde yer alan kalitelerle düşük alaşımlı kalitelere kıyasla %18’e varan maliyet tasarrufu sağlamanın mümkün olduğunu belirtti.

Yeni hatların bu yılın ikinci yarısında devreye alınması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Gerdau 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın çelik levha ihracatı Mayıs ayında sertçe arttı

23 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı Mayıs ayında arttı

17 Haz | Çelik Haberler

Brezilya’nın kütük ihracatı Mayıs ayında sertçe düştü

15 Haz | Çelik Haberler

Gerdau’nun net kârı birinci çeyrekte arttı

06 May | Çelik Haberler

Gerdau’nun net kârı dördüncü çeyrekte %237 arttı

25 Şub | Çelik Haberler

Gerdau 9 dağıtım merkezinde güneş enerjisi kullanmaya başladı

21 Şub | Çelik Haberler

Gerdau ve Shell güneş enerjisi santrali kuruyor

09 Şub | Çelik Haberler

Gerdau yüksek dayanımlı inşaat demirini piyasaya sürdü

08 Şub | Çelik Haberler

Gerdau karbon salımını sektör standartlarının altına çekmeyi hedefliyor

02 Şub | Çelik Haberler

Gerdau 36 milyon $ yatırım yapmayı planladığı Riograndense tesisinde üretime ara verecek

21 Oca | Çelik Haberler