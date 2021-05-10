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Gerdau çelik talebinin bu yıl daha da artacağını düşünüyor

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 09:32:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Valor tarafından yayımlanan habere göre, Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau, bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen rakamlara rağmen çelik talebinin daha da artma payı olduğunu belirtti.

Brezilya ve ABD çelik piyasalarındaki toparlanma, şirketin iyimser tahminlerini destekliyor.

Gerdau’nun CEO’su Gustavo Werneck konuya ilişkin, “Çelik talebinde iyileşmeye yönelik net sinyaller var. Brezilya’da inşaat faaliyetleri güçlü seyrediyor,” dedi.

Şirket, ABD’deki çelik üretimini artırmak için yatırımlar yapıyor. Werneck, Başkan Biden’ın altyapı teşvik paketinin, ABD piyasalarında çelik talebini daha da güçlendireceğini söyledi.


Etiketler: Brezilya  Gerdau  Güney Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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